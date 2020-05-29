В Грузии вводится уголовное наказание за использование карты Грузии без Абхазии и ЮО

Парламент Грузии в третьем чтении утвердил поправки в законодательство, согласно которым со 2 июля изготовление, рекламирование и использование визуальной продукции, которая «нарушает принцип территориальной целостности страны», будет караться штрафом от 150 до 2000 лари





Также по этой статье нарушитель может быть наказан тюремным заключением на срок до двух лет.



